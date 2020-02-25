Настроение - выше крыши: вечерние анекдоты 25 февраля

— Как называют людей, которые не едят мясо?
— Пенсионеры.
В стаде баранов всегда найдется козел отпущения.
Вам будет легче вставать на роботу вовремя, если на будильник вы положите мышеловку.
Подруга - подруге:
- Иди быстрее на улицу погуляй. Может, наконец, кто-нибудь к тебе подойдёт познакомиться. - А почему именно сейчас?
- Туман такой, что лица даже впритык не видно.
Друг – другу
- Меня жена приучает к здоровому образу жизни - говорит что очень полезно есть сырую пищу.
- Да, моя тоже готовить не любит.