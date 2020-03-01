Позитив на весь день: утренние анекдоты 1 марта

— Слишком легкая смерть для Кощея, — подумал Иван-Царевич и вставил иглу в швейную машинку... пускай поколбасит!

3

Бабушка: — Ой, внучек, сегодня приходил молодой человек и так долго мне рассказывал, как нас дурят в этих аптеках! Внук: — Ну и какой ты прибор у него купила?

Дружба народов — это когда ты подыхаешь оттого, что китайские братья жрут летучих мышей.