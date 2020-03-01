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Позитив на весь день: утренние анекдоты 1 марта

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Позитив на весь день: утренние анекдоты 1 марта
04:45 Сегодня Телеграф

Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на весь день.

  • 1

    Привычка – страшная сила. Бабушка, когда листает фотографии на айфоне, слюнявит палец.

  • 2

    — Слишком легкая смерть для Кощея, — подумал Иван-Царевич и вставил иглу в швейную машинку... пускай поколбасит!

  • 3

    Бабушка: — Ой, внучек, сегодня приходил молодой человек и так долго мне рассказывал, как нас дурят в этих аптеках! Внук: — Ну и какой ты прибор у него купила?

    Дружба народов — это когда ты подыхаешь оттого, что китайские братья жрут летучих мышей.

  • 4

    Удалось решить проблему лишнего веса: теперь весь свой вес считаю нужным.

Не время скучать, время веселого настроения: вечерние анекдоты 29 февраля

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