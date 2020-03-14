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Суббота, 14.03.2020
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Свежие шутки на любой вкус: анекдоты на день 14 марта

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Свежие шутки на любой вкус: анекдоты на день 14 марта
11:01 Сегодня Телеграф

Шутки, которые не оставят без эмоций даже самого серьезного человека.

  • 1

    — Бэрримор, кто это ночью выл на болотах?

    — Простите, сэр, накопилось.

  • 2

    — Ты самая красивая была на своем дне рождения!

    — Спасибо! Я старалась!

    — Специально так гостей подбирала?

  • 3

    Люся была счастлива в браке двадцать лет. На это у нее ушло пять мужей.

    Если вам за ужином вдруг стало скучно, просто посреди разговора на отвлеченные темы посмотрите жене прямо в глаза и спросите: «А кто такой Дима?»

  • 4

    Футболисты начали подозревать, что судья куплен, когда третий пенальти, назначенный в ворота их команды, он решил пробить сам.

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