Свежие шутки на любой вкус: анекдоты на день 14 марта

3

Люся была счастлива в браке двадцать лет. На это у нее ушло пять мужей.

Если вам за ужином вдруг стало скучно, просто посреди разговора на отвлеченные темы посмотрите жене прямо в глаза и спросите: «А кто такой Дима?»