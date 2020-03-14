Свежие шутки на любой вкус: анекдоты на день 14 марта

— Бэрримор, кто это ночью выл на болотах?
— Простите, сэр, накопилось.
— Ты самая красивая была на своем дне рождения!
— Спасибо! Я старалась!
— Специально так гостей подбирала?
Люся была счастлива в браке двадцать лет. На это у нее ушло пять мужей.
Если вам за ужином вдруг стало скучно, просто посреди разговора на отвлеченные темы посмотрите жене прямо в глаза и спросите: «А кто такой Дима?»
Футболисты начали подозревать, что судья куплен, когда третий пенальти, назначенный в ворота их команды, он решил пробить сам.