Не грустите вечером: вечерние анекдоты 25 марта

Конфеты Аленка с перцем помогут вам узнать, матерится ли ваш ребенок.

Вызывает подозрение, когда отдыхаешь с друзьями на озере, и ни один из них за восемь часов не сходит в туалет. Все только пьют пиво и купаются.

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А что, если мужики, которые ходят по городу в камуфляжной форме, просто охотятся на баб в леопардовых лосинах?

Дай человеку рыбу - он запостит ее в инстаграмм. Научи его рыбачить - он целый канал о рыбалке на ютубе заведет.