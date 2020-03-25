Не грустите вечером: вечерние анекдоты 25 марта

Конфеты Аленка с перцем помогут вам узнать, матерится ли ваш ребенок.
Вызывает подозрение, когда отдыхаешь с друзьями на озере, и ни один из них за восемь часов не сходит в туалет. Все только пьют пиво и купаются.
А что, если мужики, которые ходят по городу в камуфляжной форме, просто охотятся на баб в леопардовых лосинах?
Дай человеку рыбу - он запостит ее в инстаграмм. Научи его рыбачить - он целый канал о рыбалке на ютубе заведет.
А вы задумывались, как своим внукам будете объяснять, почему вы "телевизор" называете "ящиком"?