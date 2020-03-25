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Не грустите вечером: вечерние анекдоты 25 марта

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Не грустите вечером: вечерние анекдоты 25 марта
17:03 Сегодня Телеграф

Очень забавные анекдоты для хорошего настроения в эту среду.

  • 1

    Конфеты Аленка с перцем помогут вам узнать, матерится ли ваш ребенок.

  • 2

    Вызывает подозрение, когда отдыхаешь с друзьями на озере, и ни один из них за восемь часов не сходит в туалет. Все только пьют пиво и купаются.

  • 3

    А что, если мужики, которые ходят по городу в камуфляжной форме, просто охотятся на баб в леопардовых лосинах?

    Дай человеку рыбу - он запостит ее в инстаграмм. Научи его рыбачить - он целый канал о рыбалке на ютубе заведет.

  • 4

    А вы задумывались, как своим внукам будете объяснять, почему вы "телевизор" называете "ящиком"?

Посмейтесь от души: анекдоты на день 25 марта

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