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Четверг, 02.04.2020
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Закончите день весело и ярко: вечерние анекдоты 2 апреля

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Закончите день весело и ярко: вечерние анекдоты 2 апреля
17:10 Сегодня Телеграф

Новая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Врачи вышли на улицы на акцию протеста. Власти не могут понять, чего хотят доктора, потому что никто не может разобрать, что именно написано на транспарантах.

  • 2

    Воровать и убивать - отвратительно. Но сколько прокуроров и адвокатов на этом кормятся!

  • 3

    Люди! Не стригитесь у Зверева. Он потом на эти деньги песни записывает!

    — А как правильно писать: дятЕл или дятИл?

    — Правильно - дятЕл. Проверочное слово - пЕрфоратор!

  • 4

    Если видишь не только высунутую из окна автомобиля левую руку, но и левую ногу, можешь быть уверен - коробка-автомат!

Для тех, кто внезапно загрустил: смешные анекдоты на день 2 апреля

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