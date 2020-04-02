Закончите день весело и ярко: вечерние анекдоты 2 апреля

Врачи вышли на улицы на акцию протеста. Власти не могут понять, чего хотят доктора, потому что никто не может разобрать, что именно написано на транспарантах.

Воровать и убивать - отвратительно. Но сколько прокуроров и адвокатов на этом кормятся!

3

Люди! Не стригитесь у Зверева. Он потом на эти деньги песни записывает!

— А как правильно писать: дятЕл или дятИл?

— Правильно - дятЕл. Проверочное слово - пЕрфоратор!