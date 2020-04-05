Всем отличного вечера: уморительные анекдоты 5 апреля

Люди - странные существа: гадости делают друг другу, а прощения просят у Бога. У многих на шее крестик, а в душе нолик!
- Папа, я решил бросить учёбу.
- Тогда запомни одно, сын.
- Что?
- "Свободная касса" надо произносить с улыбкой.
- Женщина, а сколько вам лет??
- Мужчина, вы еще спросите сколько я вешу, и будете...враг № 1.
- Прости, что не отвечала, я ела.
- НЕДЕЛЮ?!
Если вы хотите, чтобы вам в ресторане положили большую порцию, скажите, что вы присматриваете место для свадьбы. И не забудьте снять кольца.