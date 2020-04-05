Всем отличного вечера: уморительные анекдоты 5 апреля

1 Люди - странные существа: гадости делают друг другу, а прощения просят у Бога. У многих на шее крестик, а в душе нолик!

2 - Папа, я решил бросить учёбу. - Тогда запомни одно, сын. - Что? - "Свободная касса" надо произносить с улыбкой.

3 - Женщина, а сколько вам лет?? - Мужчина, вы еще спросите сколько я вешу, и будете...враг № 1. - Прости, что не отвечала, я ела. - НЕДЕЛЮ?!