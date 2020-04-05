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Всем отличного вечера: уморительные анекдоты 5 апреля

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Всем отличного вечера: уморительные анекдоты 5 апреля
17:51 Сегодня Телеграф

Поднимите себе настроение с нашими самыми свежими анекдотами.

  • 1

    Люди - странные существа: гадости делают друг другу, а прощения просят у Бога. У многих на шее крестик, а в душе нолик!

  • 2

    - Папа, я решил бросить учёбу.

    - Тогда запомни одно, сын.

    - Что?

    - "Свободная касса" надо произносить с улыбкой.

  • 3

    - Женщина, а сколько вам лет??

    - Мужчина, вы еще спросите сколько я вешу, и будете...враг № 1.

    - Прости, что не отвечала, я ела.

    - НЕДЕЛЮ?!

  • 4

    Если вы хотите, чтобы вам в ресторане положили большую порцию, скажите, что вы присматриваете место для свадьбы. И не забудьте снять кольца.

С улыбкой по жизни: веселые анекдоты 5 апреля

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