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Всем прекрасного вечера: смешные анекдоты 7 апреля

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Всем прекрасного вечера: смешные анекдоты 7 апреля
17:39 Сегодня Телеграф

Позитивные вечерние анекдоты только для наших читателей.

  • 1

    Комментарий к отзыву о надувной лодке:

    - Мы тоже купили лодку 2-хместную, всё опробовать нет возможности: то лета нет, то снова лета нет.

  • 2

    Интересно, а куда пропали все мужики в Гавайских рубашках? Надеюсь, у них-таки получилось добраться до островов и больше никогда не возвращаться обратно.

  • 3

    Достоевский в лице Раскольникова показал, как раньше поступали с микрокредитными организациями.

    Я теперь зато понял, почему бабы хотят замуж. Прикиньте, вам дают личного человека, которому можно запрещать и разрешать всякую фигню.

  • 4

    Муж приносит малышку на кормление:

    - Вторая колонка. Полный бак, пожалуйста.

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