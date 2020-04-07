Всем прекрасного вечера: смешные анекдоты 7 апреля

1 Комментарий к отзыву о надувной лодке: - Мы тоже купили лодку 2-хместную, всё опробовать нет возможности: то лета нет, то снова лета нет.

2 Интересно, а куда пропали все мужики в Гавайских рубашках? Надеюсь, у них-таки получилось добраться до островов и больше никогда не возвращаться обратно.

3 Достоевский в лице Раскольникова показал, как раньше поступали с микрокредитными организациями. Я теперь зато понял, почему бабы хотят замуж. Прикиньте, вам дают личного человека, которому можно запрещать и разрешать всякую фигню.