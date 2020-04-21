Делитесь смехом: вечерние анекдоты 21 апреля

Недобросовестный сурдопереводчик в течение недели вместо новостей давал объявление о продаже своего автомобиля.
Чтобы купить товары по сниженным ценам, нужно успеть поймать момент, когда "черные пятницы" уже закончатся, а новогодние скидки еще не начнутся.
- Жизнь прекрасна и удивительна!
- А почему глаз дергается?
- От удивления и дергается.
Девушка в аптеке:
- Скажите, у вас тест на беременность есть?
- А вам какой, положительный или отрицательный?
Она поняла, что пора что-то менять, когда весы показали год ее рождения.