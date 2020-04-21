Делитесь смехом: вечерние анекдоты 21 апреля

1 Недобросовестный сурдопереводчик в течение недели вместо новостей давал объявление о продаже своего автомобиля.

2 Чтобы купить товары по сниженным ценам, нужно успеть поймать момент, когда "черные пятницы" уже закончатся, а новогодние скидки еще не начнутся.

3 - Жизнь прекрасна и удивительна! - А почему глаз дергается? - От удивления и дергается. Девушка в аптеке: - Скажите, у вас тест на беременность есть? - А вам какой, положительный или отрицательный?