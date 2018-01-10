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В Швеции провели самый дорогой в истории краш-тест (Видео)

В Швеции провели самый дорогой в истории краш-тест
23:04 Ср, 10 Январь 2018 Телеграф
autocentre.ua
Фото: скриншот

Гибридный гиперкар Koenigsegg Regera подвергли серии краш-тестов.

В Швеции провели самый дорогой краш-тест в истории авто. Испытаниям подвергли гиперкар Koenigsegg Regera стоимостью 2,1 млн. евро.

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Показали их в официальном видео Купе Koenigsegg Regera прошло полный набор краш-тестов.

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Кроме того, на видео с помощью кувалды проверяют карбоновый кузов, а также тестируют подвеску автомобиля.

Гиперкар Koenigsegg Regera оснащен гибридной установкой мощностью 1500 л. с.

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Он разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с, а до 400 км/ч – всего за 12 с. Модель выпустят лимитированной серией из 80 авто.

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Все по теме:

Koenigsegg Regera, Авто, Автомобили, Автоновинки, Автоновости, Краш-тест, Новости авто, спорткары, Швеция.
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