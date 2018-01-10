В Швеции провели самый дорогой в истории краш-тест (Видео)

В Швеции провели самый дорогой краш-тест в истории авто. Испытаниям подвергли гиперкар Koenigsegg Regera стоимостью 2,1 млн. евро.

Показали их в официальном видео Купе Koenigsegg Regera прошло полный набор краш-тестов.

Кроме того, на видео с помощью кувалды проверяют карбоновый кузов, а также тестируют подвеску автомобиля.

Гиперкар Koenigsegg Regera оснащен гибридной установкой мощностью 1500 л. с.

Он разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с, а до 400 км/ч – всего за 12 с. Модель выпустят лимитированной серией из 80 авто.