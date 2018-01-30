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240-тонный БЕЛАЗ проверили на дрифт (Видео)
01:47 Сегодня Телеграф
Фото: autocentre.ua
Эффектный дрифт по снегу на гоночном Nissan перешел в невероятные соревнования на 240-тонном карьерном самосвале БЕЛАЗ.
Оказывается, дрифт можно выполнять не только на скоростных легковых автомобилях, но и на транспортных средствах для этого совсем не предназначенных.
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Это и попытались проверить участники съемочной группы «Моторспорт ТВ», взяв для дрифта ни много ни мало 240-тонный самосвал.
Как видно из видеоролика гонщик сначала проехался на заднеприводном Nissan, выписывая классные пируэты перед карьерным гигантом.
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А вот затем и вовсе произошло невероятное – мастер дрифта поднялся по высокому трапу в кабину БЕЛАЗ.
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Он сел за руль и попытался проделать все что умел на этом монстре. Получилось очень эффектно.
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