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240-тонный БЕЛАЗ проверили на дрифт (Видео)

БЕЛАЗ
01:47 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: autocentre.ua

Эффектный дрифт по снегу на гоночном Nissan перешел в невероятные соревнования на 240-тонном карьерном самосвале БЕЛАЗ.

Оказывается, дрифт можно выполнять не только на скоростных легковых автомобилях, но и на транспортных средствах для этого совсем не предназначенных.

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Это и попытались проверить участники съемочной группы «Моторспорт ТВ», взяв для дрифта ни много ни мало 240-тонный самосвал.

Как видно из видеоролика гонщик сначала проехался на заднеприводном Nissan, выписывая классные пируэты перед карьерным гигантом.

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А вот затем и вовсе произошло невероятное – мастер дрифта поднялся по высокому трапу в кабину БЕЛАЗ.

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Он сел за руль и попытался проделать все что умел на этом монстре. Получилось очень эффектно.

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Авто, Автомобили, Автоновости, Белаз, Дрифт, Новости авто.
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