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Более 400 авто стоят на ПП "Краковец": сбоит база данных таможенников

ПП "Краковец"
23:49 Вс, 4 Февраль 2018 Телеграф
Фото: Inshe.tv

ГПСУ сообщает о создавшейся пробке на границе с Польшей.

Возле пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей с украинской стороны образовалось скопление транспортных средств, в пробках - более 400 авто.

Об этом вечером 4 февраля сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ, передает Украинская правда.

По данным пограничников, очереди связаны с перебоями в работе базы данных таможни на ПП "Краковец".

"Просим учесть информацию перед выбором пункта пересечения границы и по возможности направляться на соседние пункты пропуска - "Грушив" или "Рава-Русская", - заявили в ГПСУ.

 

 

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Граница, Польша, ПП "Краковец", Пробка, Украина.
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