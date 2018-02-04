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Более 400 авто стоят на ПП "Краковец": сбоит база данных таможенников
23:49 Вс, 4 Февраль 2018 Телеграф
Фото: Inshe.tv
ГПСУ сообщает о создавшейся пробке на границе с Польшей.
Возле пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей с украинской стороны образовалось скопление транспортных средств, в пробках - более 400 авто.
Об этом вечером 4 февраля сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ, передает Украинская правда.
По данным пограничников, очереди связаны с перебоями в работе базы данных таможни на ПП "Краковец".
"Просим учесть информацию перед выбором пункта пересечения границы и по возможности направляться на соседние пункты пропуска - "Грушив" или "Рава-Русская", - заявили в ГПСУ.
Telegraf.com.ua