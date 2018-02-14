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В Сети появились кадры взрыва грузовика, перевозившего сжиженный газ (Видео)
01:13 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Грузовик с пропаном на борту угодил в аварию. К счастью, никто не погиб, однако "эффектного шоу" избежать не удалось.
ДТП произошло на одном из шоссе Китая. Водитель грузовика, перевозивший сжиженный газ, не справился с управлением. Это обернулось масштабной катастрофой.
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Кроме уничтоженного транспорта, пострадали водители грузовика и синего авто – они получили ожоги тела 50% и 10% соответственно.
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