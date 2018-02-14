В Сети появились кадры взрыва грузовика, перевозившего сжиженный газ (Видео)

ДТП произошло на одном из шоссе Китая. Водитель грузовика, перевозивший сжиженный газ, не справился с управлением. Это обернулось масштабной катастрофой.

Тяжелый автомобиль перевернулся, а цистерна получила такие повреждение, что газ превратился в огромную лужу на дороге.

Затем в нее въехала легковушка, после чего начался огромный пожар.

Кроме уничтоженного транспорта, пострадали водители грузовика и синего авто – они получили ожоги тела 50% и 10% соответственно.