Вверх
Мобильная версия
>
>
Gunsel любит своих пассажиров!
Новости: СМИ: Порошенко провел телефонный разговор с Путиным СМИ: Порошенко провел телефонный разговор с Путиным
Новости: Украина не получит все запланированные транши МВФ Украина не получит все запланированные транши МВФ
Новости: "Ювентус" и "Тоттэнхем" не смогли выявить победителя в шикарном матче "Ювентус" и "Тоттэнхем" не смогли выявить победителя в шикарном матче
X

В Сети появились кадры взрыва грузовика, перевозившего сжиженный газ (Видео)

В Сети появились кадры взрыва грузовика, перевозившего сжиженный газ
01:13 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: из открытых источников

Грузовик с пропаном на борту угодил в аварию. К счастью, никто не погиб, однако "эффектного шоу" избежать не удалось.

ДТП произошло на одном из шоссе Китая. Водитель грузовика, перевозивший сжиженный газ, не справился с управлением. Это обернулось масштабной катастрофой.

Что произойдет, если в двигатель автомобиля залить жидкий азот (Видео)

Тяжелый автомобиль перевернулся, а цистерна получила такие повреждение, что газ превратился в огромную лужу на дороге.

Что происходит с шинами при температуре минус 50 градусов (Видео)

Затем в нее въехала легковушка, после чего начался огромный пожар.

Пассажир попавшего в шторм круизного лайнера выложил кадры удара стихии (Видео)

Кроме уничтоженного транспорта, пострадали водители грузовика и синего авто – они получили ожоги тела 50% и 10% соответственно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авария, Авто, Автомобили, Автоновости, Взрыв, Грузовик, ДТП, Китай, Новости авто, Новости Китая, Пропан, Сжиженный газ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

Авто-убийца Ford V8, которым владели Бонни и Клайд (Фото) Автомобили CITROЁN одержали победу в конкурсе "Автомобиль года в Украине 2018" Возвращение легенды: британцы перезапускают производство спорткара 50-х годов

Последние новости

Уайлдер дал прогноз на бой Джошуа - Паркер Искусство макияжа, в которое вы не поверите (Фото) Украинский лыжник Красовский: Опыт в спринте решает все
Сегодня читают
01 Украина не получит все запланированные транши МВФ
02 "Ювентус" 2:2 "Тоттенхэм": события матча
03 "Базель" - "Манчестер Сити": 0:4: события мачта (Видео)
04 На Марсе найдены кристаллы с загадочными узорами
05 Национальная стрелковая ассоциация США назвала лучшую винтовку года (Видео)
Новости сегодня
03:34 В Киеве на Андреевском спуске появится сквер имени Василия Слипака
02:31 NASA испытает украинский сервис для измерения давления на астронавтах
02:14 Киевскую судью лишили мантии за аресты активистов Евромайдана
02:07 Франция угрожает Сирии силой в случае нового применения химоружия
01:31 Как отдыхают представительницы "золотой молодежи" Австралии (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: НБУ: в январе объем денежной массы в Украине сократился НБУ: в январе объем денежной массы в Украине сократился
Новости: Озвучена официальная версия авиакатастрофы Ан-148 Озвучена официальная версия авиакатастрофы Ан-148
Новости: Турчинов не исключает военного пути освобождения оккупированных территорий Турчинов не исключает военного пути освобождения Донбасса
Новости: День святого Валентина: душевные валентинки для любимых День святого Валентина: душевные валентинки для любимых
Добавить комментарий
0