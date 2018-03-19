Новый BMW X3 порадовал на внедорожном тесте в Карпатах

Определение "новый" применимо к X3 (индекс G01) в полной мере. Построенный на самой современной модульной платформе CLAR, кроссовер стал крупнее, немного легче и получил полностью новый дизайн. Но принадлежность к бренду BMW в нем можно определить за версту! Крупные фирменные "ноздри" радиаторной решетки, четыре светодиодных кольца головной оптики и мускулистые линии кузова сразу же выделяют этот автомобиль. А тестовый экземпляр вдобавок щеголяет пакетом M Sport и богатым синим цветом Phytonic Blue, которые вместе создают гармоничный облик. И, забегая наперед, отметим, что BMW X3 в целом проявил себя отлично сбалансированным автомобилем.

Атмосферу в салоне задают премиальные материалы и полностью цифровой кокпит. С первого взгляда может показаться, что приборы перед водителем аналоговые, но на самом деле все шкалы цифровые, с отлично прорисованной графикой и изменяемым стилем в зависимости от выбранного режима движения (Eco, Comfort или Sport).

Салон BMW X3

Под стать экрану приборной панели и широкоформатный дисплей мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма. Он радует четкостью картинки и умеет распознавать жесты. Само меню разбито на логичные блоки так, чтобы к помощи управляющей "шайбы" и кнопок на центральном тоннеле прибегать не пришлось.

Наш BMW X3, оснащенный турбобензиновым мотором мощностью 252 л.с. и 8-ступенчатым автоматом, отлично проявил себя на трассе. Собранный, с точным управлением и с подчеркнуто налитым тяжестью рулем, он легко преодолел 700 км до заснеженных Карпат. Очень отзывчивая и чуткая педаль газа позволяет дозировать тягу с максимальной точностью. Двигателя хватало и в городе, и на трассе, но при интенсивных обгонах не стоит его переоценивать: все-таки 2 литра, пусть даже и форсированные, дают о себе знать. Зато расход можно удерживать около 10 л на сотню.

BMW X3 в Карпатах

На горном бездорожье очень быстро выяснилось, что и перед преградами Х3 не пасует. Полный привод xDrive быстро и своевременно распределял крутящий момент между колесами, поэтому на диагональном вывешивании кроссовер подловить не удалось. Да и за красивый обвес в М-стиле можно было не переживать, поскольку он был вне опасности даже на рампе. А распределение момента с приоритетом на заднюю ось позволило проходить "змейку" даже с азартом.