Крупный град доставил американским автолюбителям немало хлопот (Видео)

На днях юго-восточное побережье США (штаты Флорида, Алабама и Джорджия) пострадало от катаклизма. Сильный ветер в сочетании с огромным градом нанес колоссальное количество ущерба. Больше всего пострадали автомобили, стоящие на открытых площадках — у домов, на парковках. Как можно видеть на фото, у машин оказались побиты, а в некоторых случаях даже пробиты кузова и стекла. Местами с неба падали шары льда, еле помещающиеся в ладонь!