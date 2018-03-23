Официально представлен новый Volkswagen Touareg

Внешний вид у Volkswagen Touareg 2019 полностью новый. Да, сбоку он напоминает актуальную модель, однако спереди и сзади — это совершенно другая машина. Кроссовер получил крупные светодиодные фары, исполинских размеров радиаторную решетку, большие воздухозаборники в переднем бампере, "хитрые" фонари плавной формы, а также большой шильдик "Touareg" на двери багажника.

А вот внутри Volkswagen Touareg 2019 еще больше удивляет. Здесь установлен новый "полностью оцифрованный инновационный кокпит" с двумя большими дисплеями — 12-дюймовой приборной панелью и 15-дюймовым экраном мультимедиа, которая поддерживает системы Android Auto и Apple CarPlay и имеет точку доступа WiFi, рассчитанную на 8 устройств.

Как сообщает autocentre.ua, первоначально на европейском рынке Volkswagen Touareg 2019 будет предлагаться с турбодизелем V6 мощностью 285 л.с., состыкованным с полноприводной системой VW 4MOTION и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Позднее появятся еще два дополнительных двигателя: дизельный турбодизель на 231 л.с. и 3,0-литровый бензиновый двигатель, выдающий 340 л.с. К концу 2018 года новинка получит флагманский 4,7-литровый турбодизель V8 объемом 4,7 литра.

В оснащение Volkswagen Touareg 2019 вошла система подруливания задних колес, предназначенная для улучшения маневренности на низких скоростях и стабильности на высоких, пневматическая подвеска, которая может увеличить высоту хода модели на 70 мм для передвижения по сложному бездорожью, при этом на скоростях свыше 120 км/ч автомобиль, наоборот, приседает на 15-25 мм для улучшения аэродинамики. Наконец, модель может похвастать системой ночного виденья и проекционным экраном.