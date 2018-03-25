На улицах Киева работал уникальный автокран потрясающей мощности (Видео)

В Киеве на днях удалось сфотографировать сверхмощный автокран Krupp 140 GMT-AT. В транспортном положении он имеет длину 17,39 м, ширину 3 м и высоту 3.95 м. Стрелу длиной 46,1 м можно удлинить с помощью 20-метрового гуська – и таким образом поднимать груз на строящийся объект на десятки метров. Максимальный вылет стрелы – 40 метров. Грузоподъемность автокрана ни много ни мало 140 тонн. Сам же автокран имеет снаряженную массу 72 тонны.

На фото автокран на строительстве дома в самом центре Киева, на улице Павловской. Шестиосное шасси, несмотря на размеры, очень маневренное. А весь секрет в том, что из шести мостов пять являются управляемыми, причем первых три поворачиваются в одну сторону, а два последних – в противоположную.

А теперь интересная деталь — Krupp 140 GMT-AT, работающий в Киеве, выпущен более тридцати лет назад – в 1987 году. Несмотря на года, машина неплохо сохранилась и отличается довольно современным дизайном кабины. И теперь о цене. Даже в таком преклонном возрасте автокран стоит немалые деньги. Так, машина пару лет назад продавалась на одном из сайтов за 250 тыс. евро.