В этом году машин по-прежнему семь, причем одна из них называется Wagoneer, а другая – Jeepster.

Приближается Пасха, а это значит, что Jeep активизировался перед своим ежегодным, уже 52-м по счету пасхальным сафари. С 24 марта по 1 апреля тысячи внедорожников будут бороться с ландшафтом Моаба (штат Юта). Ну а мы должны будем оценить очередную коллекцию праздничных концептов, которую Jeep очень тщательно готовил. В этом году машин по-прежнему 7. Причем один из них называется Wagoneer, а другой – Jeepster. Все автомобили изобилуют запчастями от Mopar. Итак, мы начинаем...