С 21 по 23 марта происходила Warsaw Bus Expo 2018 - самая крупная международная выставка автобусов в Восточной Европе.

С 21 по 23 марта происходила Warsaw Bus Expo 2018 - самая крупная международная выставка автобусов в Восточной Европе. В этом году Warsaw Bus Expo 2018 собрала свыше 200 компаний-участников из разных стран (в 2017 году было 137). Здесь можно было увидеть свежайшие модели автобусов, мировой дебют которых состоялся только осенью прошлого года – на салоне Busworld Europe 2017 в бельгийском городе Кортрейк.