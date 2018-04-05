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Компания Alfa-Romeo выпустит новый мощный автомобиль
21:34 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Суперкупе будет построено на основе седана Giulia.
Представители итальянского автоконцерна Alfa-Romeo сообщили на днях, что готовятся к выпуску нового суперкупе.
Автомобиль будет иметь мощнейший двигатель в 650 лошадиных сил, причем позаимствуют его у Феррари.
Однако у новой модели от дизайна седана мало что останется: преобразится вся передняя часть машины, двери и крыша будут выглядеть по-другому.
В планах производителей выпуск купе как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Новый автомобиль станет наимощнейшей моделью Alfa-Romeo.
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