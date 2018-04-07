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Абсолютно невероятное совпадение в мире ДТП (Видео)

ДТП
02:52 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: Скриншот

В США в течение трех дней произошло два однотипных ДТП. И в первом, и в другом случае на ж/д переезде поезд сбил фуру.

Сначала, 31 марта, произошла авария в небольшом городе Темпл. Грузовик застрял на путях, после чего водитель с криками выбежал из машины. Затем последовал удар и тягач стал грудой металла.

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А уже 2 апреля сценарий полностью повторился, только дело уже было в городке Акворт. Причем в оба происшествия были вовлечены грузовые поезда.

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К счастью, из людей никто не пострадал. Если, конечно, не считать нервы, ведь кроме пережитого страха еще предстоят разбирательства с полицией и страховыми фирмами.

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