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В Украине за нарушения правил парковки будут штрафовать заочно

В Украине за нарушения правил парковки будут штрафовать заочно
06:03 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: 112.ua

О том, что водитель нарушил правила парковки проинформирует соответствующая «бумага» под лобовым стеклом.

Заочное наказание за нарушения правил парковки, остановки и стоянки транспортных средств предусмотрено недавно подписанным Президентом Украины законом № 2262-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств».

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Так в частности, одним из ключевых его новшеств является введение так называемого режима фотосъемки (видеозаписи) за неправильную парковку. Его будет использовать как полиция, так и парковочные инспекторы (сотрудники новой муниципальной службы, которая будет введена в Украине и будет следить за соблюдением правил платной парковки).

Для полноты доказательной базы к режиму фотосъемки (видеозаписи) выдвинут ряд обязательных требований. Так, в нем должна быть отображена: дата, время и место расположения транспортного средства по отношению к недвижимым объектам либо географические координаты.

Если фиксируются нарушения правил остановки и стоянки – должно быть не менее двух изображений авто, полученных с различных или противоположных ракурсов, а при фиксации нарушений правил парковки – нужен еще и снимок, на котором видно, что под лобовым стеклом отсутствует документ об оплате.

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При использовании режима фотосъемки (видеозаписи) нарушители будут привлекаться к административной ответственности заочно – парковочные инспекторы и полиция не будут дожидаться, когда водитель вернется к своему автомобилю. После непосредственно фиксации нарушений правил парковки, остановки и стоянки инспекторы либо же полиция составят на нарушителя административный протокол, на основании которого водитель должен будет оплатить штраф.

Копию постановления о наложении штрафа за неправильную парковку положат под лобовое стекло автомобиля. На его основании водитель должен будет оплатить штраф, как это делается во многих зарубежных странах.

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Благодаря введению нового метода фиксации нарушений власти рассчитывают навести порядок с платными парковками и массовым игнорированием правил остановки и стоянки. Так, например, полиция получит возможность куда эффективнее бороться с теми, кто игнорирует требования дорожных знаков. Напомним, что на сегодняшний день, чтобы притянуть к ответственности водителя, стоящего под знаком остановка или стоянка запрещена патрульным полицейским необходимо дождаться его, проверить документы на управление и только после этого – оформить админпротокол. При этом нарушитель может отсутствовать очень долго, а у полиции как правило нет времени, чтобы его ожидать.

Фотосъемка (видеозапись) подобных нарушений будет применяться в Украине уже с сентября текущего года, когда и вступит в силу закон № 2262-VIII.

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Авто, Автоновости, Парковка, Украина, Штраф.
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