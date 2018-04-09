В Украине за нарушения правил парковки будут штрафовать заочно

Заочное наказание за нарушения правил парковки, остановки и стоянки транспортных средств предусмотрено недавно подписанным Президентом Украины законом № 2262-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств».

Так в частности, одним из ключевых его новшеств является введение так называемого режима фотосъемки (видеозаписи) за неправильную парковку. Его будет использовать как полиция, так и парковочные инспекторы (сотрудники новой муниципальной службы, которая будет введена в Украине и будет следить за соблюдением правил платной парковки).

Для полноты доказательной базы к режиму фотосъемки (видеозаписи) выдвинут ряд обязательных требований. Так, в нем должна быть отображена: дата, время и место расположения транспортного средства по отношению к недвижимым объектам либо географические координаты.

Если фиксируются нарушения правил остановки и стоянки – должно быть не менее двух изображений авто, полученных с различных или противоположных ракурсов, а при фиксации нарушений правил парковки – нужен еще и снимок, на котором видно, что под лобовым стеклом отсутствует документ об оплате.

При использовании режима фотосъемки (видеозаписи) нарушители будут привлекаться к административной ответственности заочно – парковочные инспекторы и полиция не будут дожидаться, когда водитель вернется к своему автомобилю. После непосредственно фиксации нарушений правил парковки, остановки и стоянки инспекторы либо же полиция составят на нарушителя административный протокол, на основании которого водитель должен будет оплатить штраф.

Копию постановления о наложении штрафа за неправильную парковку положат под лобовое стекло автомобиля. На его основании водитель должен будет оплатить штраф, как это делается во многих зарубежных странах.

Благодаря введению нового метода фиксации нарушений власти рассчитывают навести порядок с платными парковками и массовым игнорированием правил остановки и стоянки. Так, например, полиция получит возможность куда эффективнее бороться с теми, кто игнорирует требования дорожных знаков. Напомним, что на сегодняшний день, чтобы притянуть к ответственности водителя, стоящего под знаком остановка или стоянка запрещена патрульным полицейским необходимо дождаться его, проверить документы на управление и только после этого – оформить админпротокол. При этом нарушитель может отсутствовать очень долго, а у полиции как правило нет времени, чтобы его ожидать.

Фотосъемка (видеозапись) подобных нарушений будет применяться в Украине уже с сентября текущего года, когда и вступит в силу закон № 2262-VIII.