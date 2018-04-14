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Популярному кроссоверу Kia Sportage обновят "лицо"
12:55 Сегодня Телеграф
Фото: Motor1.com
Рестайлинг модели планируется осенью, скорее всего его покажут в сентябре на Парижском автосалоне.
Автомобильные шпионы сфотографировали тесты обновленных Kia Sportage, закрытых камуфляжными чехлами. И хотя они скрывают именно те части авто, которые должны быть изменены, некоторые подробности обновления журналистам стали известны.
В частности, велика вероятность того, что серьезно изменят переднюю и заднюю оптику, бамперы.
Скорее всего, к арсеналу двигателей добавится 1,6-литровый турбодизель с 8-ступенчатым "автоматом", как на одноплатформенном со “Спортейджем“ Hyundai Tucson. Также будет расширен список систем безопасности.
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