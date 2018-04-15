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Раскрыты характеристики Lexus GX 460 2018 года

Lexus GX 460 2018 года
13:09 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Lexus GX 460 2018 модельного года – это большой внедорожник, которых сейчас на рынке не так уж и много.

Прежде всего, следует отметить, что Lexus GX 460 текущего поколения появился в продаже в 2009 году. Модель 2018 года мало чем отличается от модели 2010 года выпуска. Она построена на базе Toyota Land Cruiser Prado. В линейке Lexus она занимает место между Lexus RX и Lexus LX, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autonews

Больших внедорожников сейчас на рынке стало заметно меньше, чем было, например, лет десять тому назад. Однако, несмотря на свой уже почтенный возраст, GX неплохо продается, особенно в США. Почему? Все дело в относительно недорогой цене бензина. Американцы по-прежнему хотят ездить на внедорожниках.

Для тестов редакторы сайта Autoblog взяли Lexus GX 460 2018 в базовой комплектации. Его стоимость составляет 54 380 долларов. Под капотом находится 4,6 л двигатель V8 мощностью 301 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 секунды. В общем, динамические характеристики у него не самые лучшие в своем классе.

Салон выглядит неплохо, хотя, по мнению редакторов Autoblog, он уже устарел и мог бы быть отделан более качественными материалами. Критике подверглась старая тойотовская информационно-развлекательная система. Проблемы возникли с подключением Bluetooth. К тому же у этого внедорожника всего один UBS порт.

Главное достоинство GX 460 2018 – удобное рулевое управление и комфортное движение. Для рамного внедорожника это потрясающие характеристики. Двигатель V8 достаточно мощный. Возможно, Lexus GX 460 2018 немного устарел, но он выглядит красиво, и к тому же им очень удобно управлять, а поездка – комфортная.

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