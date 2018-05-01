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Nissan выпустит электрический седан
12:19 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Nissan представил новую модель - электрический седан Sylphy Zero Emission. Автомобиль построен на базе электрокара Leaf второго поколения.
На одном заряде аккумуляторов седан может проехать около 340 километров, что далеко от рекордных показателей.
В список оснащения электрического Nissan Sylphy входят подогрев сидений, а также система управления некоторыми функциями автомобиля с помощью смартфона.
Другие технические характеристики седана пока не разглашаются.
Продажи новинки стартуют в конце 2018 года. Сначала автомобиль будет представлен только в Китае. Будет ли позже Sylphy продаваться в других странах, пока неизвестно.
Telegraf.com.ua