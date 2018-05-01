Nissan выпустит электрический седан

На одном заряде аккумуляторов седан может проехать около 340 километров, что далеко от рекордных показателей.

В список оснащения электрического Nissan Sylphy входят подогрев сидений, а также система управления некоторыми функциями автомобиля с помощью смартфона.

Другие технические характеристики седана пока не разглашаются.

Продажи новинки стартуют в конце 2018 года. Сначала автомобиль будет представлен только в Китае. Будет ли позже Sylphy продаваться в других странах, пока неизвестно.