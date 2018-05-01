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Nissan выпустит электрический седан

Nissan выпустит электрический седан
12:19 Сегодня Телеграф
auto.24tv.ua
Фото: из открытых источников

Nissan представил новую модель - электрический седан Sylphy Zero Emission. Автомобиль построен на базе электрокара Leaf второго поколения.

На одном заряде аккумуляторов седан может проехать около 340 километров, что далеко от рекордных показателей.

В список оснащения электрического Nissan Sylphy входят подогрев сидений, а также система управления некоторыми функциями автомобиля с помощью смартфона.

Другие технические характеристики седана пока не разглашаются.

Продажи новинки стартуют в конце 2018 года. Сначала автомобиль будет представлен только в Китае. Будет ли позже Sylphy продаваться в других странах, пока неизвестно.

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Все по теме:

Nissan, Авто, Седан, Транспорт, Электрический седан.
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