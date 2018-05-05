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Чудо техники: одноколесный самобалансирующийся электромотоцикл (Видео)

Mega Hub Motor Electric Unicycle
03:35 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: Твиттер

Нет, это не фотография мотоцикла, у которого с помощью фотошопа было стерто одно колесо. Это реальное транспортное средство.

Электромотоцикл Mega Hub Motor Electric Unicycle – это по сути сиденье, под которым крутится 17-дюймовое колесо, приводимое в движение 3000-ваттным бесщеточным электромотором.

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Бесперебойной, тихой и плавной работой электродвигателя управляет программируемый контроллер Kelly, который обычно устанавливается на электробайки и гольф-кары. А самобалансирующийся эффект достигнут за счет оснащения некоторых компонентов от мотоцикла Урал 1950-х годов выпуска.

В результате у Джона Дингли получилось нечто совершенно уникальное.

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Похоже, что данный проект изначально не предполагал коммерциализацию, а являлся просто любопытной идеей. Во множестве видеороликов Дингли с упоением показывает свое детище, поясняя, как ездить на одноколесном мотоцикле.

По его словам, для обучения езды на данном чуде техники требуется не более 5 минут, однако, транспорт получился довольно скоростным. Какую он может развивать максимальную скорость, изобретатель пока не знает, опасаясь разгоняться.

«Сейчас основным ограничением скорости одноколесного мотоцикла является только мой страх. Ведь управление им происходит аналогичным образом, как и у обычного мотоцикла, а вот устойчивость его все же меньше», – признается Дингли со смехом.

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Mega Hub Motor Electric Unicycle, Авто, Мотоциклы, Техника, Электромотоцикл.
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