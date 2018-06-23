Начались испытания уникального грузовика украинского производства (Видео)
Кременчугский автозавод в июне 2018 года изготовил первый грузовик бескапотной компоновки с автоматической коробкой передач – КрАЗ-6510 (6х6).
Новый седельный тягач КрАЗ-6510ТЕ (6х6) изготовлен с техническими требованиями заказчика. А они следующие – бескапотная компоновка, кабина с местом для отдыха, дизельный двигатель мощностью 460 л.с. и автоматическая коробка передач. Также машина должна быть оснащена лебедкой с гидроприводом и седельно-сцепным устройством под 3,5-дюймовый шкворень.
Напомним ,что несколько лет назад на КрАЗ уже был изготовлен грузовик с автоматической коробкой. Это был бортовой капотник КрАЗ-6135В6 – с турбодизелем Deutz, Евро 3 и АКП Allison. Эту машину нам посчастливилось даже испытать на ходу.
Что же касается нового тягача, то на нем применяется кабина китайского производства Qixing – с двумя эргономичными креслами, за которыми находится место для отдыха. Интегральный рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка» с встроенными распределителем и усилителем, способствует меньшей усталости водителя. Панель приборов и руль имеют много функциональных клавиш.
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В наличии – электроподъемники стекол дверей, дополнительный обогреватель и кондиционер, что также добавит комфорт и будет способствовать производительности труда.
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Двигатель – рядный, 6-цилиндровый, развивает 460 л.с.. Он оборудован электромагнитной муфтой вентилятора, предпусковым подогревателем, электрическим подогревом впускного коллектора. Есть возможность подключения диагностического модуля.
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Коробка – автоматическая, 6-ступенчатая, гидравлическая.
Раздаточная коробка – механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом; материал картера и крышки РК – высокопрочный чугун.
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Мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколесным дифференциалом, механизмами блокировки дифференциалов на среднем и заднем мостах.
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Полная масса седельного тягача КрАЗ-6510ТЕ – 28000 кг, а допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство – 17 000 кг.
Автопоезд в составе тягача и полуприцепа, массой 65 000 кг, развивает скорость 65 км/ч. Максимальный угол подъема, преодолеваемый автопоездом, – 36% (19 град.), боковой уклон – 20 град., глубина преодолеваемого брода – 1,2 м. Радиус поворота тягача – 10 м.
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Колеса имеют систему централизованной подкачки шин. Механическая лебедка с гидроприводом имеет тяговое усилие 15 т и 63-метровый трос ф22; расположена на раме за кабиной и предназначена для вытаскивания собственными средствами техники на полуприцеп.
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Седельно-сцепное устройство «Georg Fisher» SK-HD 38.36 G под шкворень 3,5 дюйма, высотой 290 мм, высота подставки 385 мм. ССУ обеспечивает:
– полный поворот сцепного шкворня вокруг своей вертикальной оси;
– поворот в вертикальной продольной плоскости симметрии ССУ на угол не менее + 17 град./ -14 град;
– поворот в вертикальной поперечной плоскости влево и вправо на угол не более ± 7 град.