Нереально везучий водитель чудом остался жив, но лишился автомобиля (Видео)

Поймать потерявшуюся покрышку — редкое невезение. А вот остаться целыми невредимым при попадании еще одного колеса по крыше — настоящая удача. Именно такая ситуация произошла с одним из автомобилистов.

На видео можно увидеть, как водитель Nissan Navara садиться в свой внедорожник, а через какое-то время в переднюю часть его авто прилетает колесо, которое потерял грузовик. Спустя мгновения ситуация наносит контрольный удар – еще одна шина с диском попадает по крыше машины.