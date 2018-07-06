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Нереально везучий водитель чудом остался жив, но лишился автомобиля (Видео)

Авария
23:58 Пт, 6 Июль 2018 Телеграф
autocentre.ua
Фото из открытых источников

Посмотрите на очень везучего водителя, который едва не получил серьезную травму, но вот автомобилю его повезло меньше.

Поймать потерявшуюся покрышку — редкое невезение. А вот остаться целыми невредимым при попадании еще одного колеса по крыше — настоящая удача. Именно такая ситуация произошла с одним из автомобилистов.

На видео можно увидеть, как водитель Nissan Navara садиться в свой внедорожник, а через какое-то время в переднюю часть его авто прилетает колесо, которое потерял грузовик. Спустя мгновения ситуация наносит контрольный удар – еще одна шина с диском попадает по крыше машины.

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Авария видео, Автомобиль, ДТП, ДТП видео, Новости авто.
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