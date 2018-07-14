Владельцы электромобиля Nissan Leaf жалуются на несоответствие характеристикам

В Великобритании назревает серьезный скандал. Владельцы электромобиля нового поколения Nissan Leaf жалуются на то, что заметили в нем много несоответствий заявленным характеристикам. А таких машин на острове продали 2600 единиц. В частности, Nissan заявил о пробеге 380 км по европейскому циклу NEDC и 270 км по циклу WLTP. Однако на практике автомобиль едва проезжает 200 км.

Еще одно несоответствие – время зарядки. Производитель обещал, что автомобиль на скорой электрозарядной станции можно будет зарядить на 80% за 40-60 минут. Однако на практике для этого надо часа два – два с половиной. Это случается, когда владелец заправляет таким образом "Лиф" несколько раз в день.

Японский автопроизводитель Nissan отвечает на такие упреки владельцев тем, что электроника авто пытается как можно дольше сохранить емкость батареи. Однако владельцев такое объяснение не удовлетворяет – они хотят получить компенсации.