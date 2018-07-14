Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 14.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Маккейн: Если Трамп не готов привлечь Путина к ответственности, саммит надо отменить
Маккейн: Если Трамп не готов привлечь Путина к ответственности, саммит надо отменить
Новости: Гройсман сообщил, когда Украина получит первые дизельные поезда GE
Гройсман сообщил, когда Украина получит первые дизельные поезда GE
Новости: Бельгия - Англия: 1:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Бельгия - Англия: 1:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: Специалисты обнаружили древнюю окаменелость
Специалисты обнаружили древнюю окаменелость
X

Владельцы электромобиля Nissan Leaf жалуются на несоответствие характеристикам

Электромобиль Nissan Leaf
16:57 Сегодня Телеграф
auto.24tv.ua
Фото: из открытых источников

Заявленные показатели пробега в 380 км на одном заряде на практике оказались сильно завышенными.

В Великобритании назревает серьезный скандал. Владельцы электромобиля нового поколения Nissan Leaf жалуются на то, что заметили в нем много несоответствий заявленным характеристикам. А таких машин на острове продали 2600 единиц. В частности, Nissan заявил о пробеге 380 км по европейскому циклу NEDC и 270 км по циклу WLTP. Однако на практике автомобиль едва проезжает 200 км.

Еще одно несоответствие – время зарядки. Производитель обещал, что автомобиль на скорой электрозарядной станции можно будет зарядить на 80% за 40-60 минут. Однако на практике для этого надо часа два – два с половиной. Это случается, когда владелец заправляет таким образом "Лиф" несколько раз в день.

Японский автопроизводитель Nissan отвечает на такие упреки владельцев тем, что электроника авто пытается как можно дольше сохранить емкость батареи. Однако владельцев такое объяснение не удовлетворяет – они хотят получить компенсации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Nissan, Автомобиль, Скандал, Характеристики, Электомобиль, Электромобиль Nissan Leaf.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

В сети появились снимки нового Porsche Cayenne во время тестов Бывший сотрудник обвиняет Tesla в браке деталей Появилась новая информация о электрическом кроссовере Skoda

Последние новости

Джастин Бибер показал новый снимок с невестой Хейли Болдуин Cкончался украинец, пострадавший от нападения российского туриста в Анталии Умер актер известного телесериала "Звездный Путь"
Сегодня читают
01 Трамп: Результаты встречи с Путиным могут быть неожиданными
02 Дело на 700 миллионов: США разоблачили схему "семьи Януковича"
03 "Динамо" отгрузило девять голов сопернику в контрольном матче (Видео)
04 Франция - Хорватия: что говорят букмекеры накануне финала ЧМ-2018
05 Бельгия – Англия: прогноз букмекеров на матч за третье место на ЧМ-2018
Новости сегодня
17:55 "Пусть победит сильнейший": Далич о финале ЧМ-2018
17:34 Белый дом: Полувековая война с бедностью практически завершена
17:32 ФИФА не стала наказывать Виду за второе видео "Слава Украине"
17:30 Смешно до слез: курьезные снимки, которые сделали в самый подходящий момент
17:23 Королевская роскошь: какие драгоценности носит Камилла, герцогиня Корнуольская (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Увеличение оборонных расходов: Маас раскритиковал Трампа
Увеличение оборонных расходов: Маас раскритиковал Трампа
Новости: Кабмин намерен усилить ответственность туркомпаний
Кабмин усилит ответственность туркомпаний
Новости: Знаменитую достопримечательность Индии могут снести
Знаменитую достопримечательность Индии могут снести
Новости: Врачи назвали еще одно негативное последствие курения
Врачи назвали еще одно негативное последствие курения
Добавить комментарий
0