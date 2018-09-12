В Киеве сняли рекламный ролик для Lexus (Видео)

Автоконцерн Lexus снял рекламный видеоролик в Киеве. Как сообщает "Громадське", режиссером видео стал Люк Хускем, а спецэффектами занималась студия Radioaktive Film, известная работой над рекламными роликами и клипами для исполнителей Coldplay, Hurts и другие.

В ролике можно увидеть кадры Подола, Софийской и Почтовой площадей и Крещатика. Графика, которая была использована при производстве клипа, превращает улицы столицы Украины в футуристический город. В съемках приняли участие танцоры украинского коллектива Apache Crew.