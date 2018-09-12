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В Киеве сняли рекламный ролик для Lexus (Видео)

Lexus
18:39 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: Скриншот

В видео можно увидеть кадры Подола, Крещатика и Софийской площади.

Автоконцерн Lexus снял рекламный видеоролик в Киеве. Как сообщает "Громадське", режиссером видео стал Люк Хускем, а спецэффектами занималась студия Radioaktive Film, известная работой над рекламными роликами и клипами для исполнителей Coldplay, Hurts и другие.

В ролике можно увидеть кадры Подола, Софийской и Почтовой площадей и Крещатика. Графика, которая была использована при производстве клипа, превращает улицы столицы Украины в футуристический город. В съемках приняли участие танцоры украинского коллектива Apache Crew.

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Все по теме:

Lexus, Бренд, Видео, Киев, Реклама.
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