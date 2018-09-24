Самые невероятные футуристичные автомобили 70-80-х годов ждут вас далее.

Хоть на сегодняшний день было сделано множество поистине удивительных технологических прорывов, но мы с вами знаем, что будущее, каким мы его себе представляли, не наступило до сих пор. А в 70-80-х годах будущее было ещё дальше, но это не мешало людям представлять себе его. На фоне всеобщего увлечения научной фантастикой некоторые не хотели представлять, они начали его буквально делать, как например эти производители автомобилей, выпустивших "машины будущего" в соответствии с тем, как они его себе представляли. Самые невероятные футуристичные автомобили 70-80-х годов ждут вас далее. (На фото: Lamborghini Athon)