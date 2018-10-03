День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: США призывают Венгрию не препятствовать сотрудничеству Украины и НАТО
США призывают Венгрию не препятствовать сотрудничеству Украины и НАТО
Новости: Бархам Салех стал новым президентом Ирака
Бархам Салех стал новым президентом Ирака
Новости: Лион - Шахтер 2:2. Обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Лион - Шахтер 2:2. Обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Новости: Что можно и нужно есть на голодный желудок
Что можно и нужно есть на голодный желудок
X

В Украине восстановили редкий грузовик (Видео)

УралЗИС-355М
03:01 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: autocentre.ua

На фестивале OldCarLand 2018 в Киеве представлен грузовик УралЗИС-355М, восстановленный Музеем техники «Фаэтон» из Запорожья.

На фестивале ретротехники OldCarLand 2018, который проходит в Киеве на ВДНХ с 28 по 30 сентября, представлен уникальный грузовик УралЗИС-355М. Таких машин в Украине всего две и одна из них – любовно восстановлена специалистами Музея техники «Фаэтон» из Запорожья.

На выставке AgroExpo 2018 презентовали уникальный украинский трактор (Видео)

Представленный на выставке УралЗИС-355М имеет очень трогательную историю. Эта машина была подарена водителю в связи с выходом на пенсию – предприятие сделало отличный подарок, о чем свидетельствуют сохранившиеся документы.

На что способен внедорожник Cadillac Escalade с 800-сильным мотором (Видео)

Напомним, что УралЗИС-355М выпускался на Уральском автомобильном заводе с 1958 по 1965 год. Так что в этом году у модели 60-летний юбилей. На OldCarLand 2018 представлена машина раннего выпуска (до 1961 года) – с надписью на капоте «УралЗИС». В последующие годы ее сменил логотип «УралАЗ».

Самые необычные автомобили со всего мира (Фото)

Машина оснащается 5,55-литровым бензиновым мотором мощностью 95 л.с. и 4ступенчатой механической КП. Грузоподъемность составляет 3,5 т, однако запас прочности таков, что позволяет свободно перевозить на пару тонн больше. УралЗИС-355М снимался в популярной кинокомедии «Джентльмены удачи».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

OldCarLand 2018, Авто, Ретро-авто, Ретротехника, УралЗИС-355М.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

На что способен внедорожник Cadillac Escalade с 800-сильным мотором (Видео) Самые необычные автомобили со всего мира (Фото) Эксклюзивный Bentley 1960 года c кузовом Mercedes-Benz (Фото)

Последние новости

Скоулз: Моуриньо позорит "Манчестер Юнайтед" На Черниговщине срочнику-рецидивисту присудили более трех лет лишения свободы Крупнейшая государственная авиакомпания Молдовы продана с аукциона
Сегодня читают
01 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
02 Лион 2:2 Шахтер: события матча
03 В Украине восстановили редкий грузовик (Видео)
04 Лопетеги - о сенсационном поражении Реала против ЦСКА
05 Стала известна причина смерти артиста Романа Карцева
Новости сегодня
08:02 НАТО сплачивается против России
07:55 Надаль рассказал о фанате, который проходил 13 км ради него
07:53 Пекарское мастерство воплощенное в тортах, вдохновленных киноиндустрией (Фото)
07:50 Позитив с самого утра: забавные фото и картинки для хорошего начала дня
07:49 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Роскосмос" обиделся на Илона Маска
"Роскосмос" обиделся на Илона Маска
Новости: Мороз уже в октябре: климатолог дал шокирующий прогноз
Мороз уже в октябре: климатолог дал шокирующий прогноз
Новости: Итоги дня 2 октября: Протесты в Каталонии, в Украине подорожало спиртное, Рада против возвращения РФ в ПАСЕ, умер Роман Карцев
Итоги дня 2 октября: Каталония, подорожало спиртное, РФ в ПАСЕ, умер Роман Карцев
Новости: Рецепт дня: голландский яблочный кекс
Рецепт дня: голландский яблочный кекс
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь