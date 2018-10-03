В Украине восстановили редкий грузовик (Видео)

На фестивале ретротехники OldCarLand 2018, который проходит в Киеве на ВДНХ с 28 по 30 сентября, представлен уникальный грузовик УралЗИС-355М. Таких машин в Украине всего две и одна из них – любовно восстановлена специалистами Музея техники «Фаэтон» из Запорожья.

Представленный на выставке УралЗИС-355М имеет очень трогательную историю. Эта машина была подарена водителю в связи с выходом на пенсию – предприятие сделало отличный подарок, о чем свидетельствуют сохранившиеся документы.

Напомним, что УралЗИС-355М выпускался на Уральском автомобильном заводе с 1958 по 1965 год. Так что в этом году у модели 60-летний юбилей. На OldCarLand 2018 представлена машина раннего выпуска (до 1961 года) – с надписью на капоте «УралЗИС». В последующие годы ее сменил логотип «УралАЗ».

Машина оснащается 5,55-литровым бензиновым мотором мощностью 95 л.с. и 4ступенчатой механической КП. Грузоподъемность составляет 3,5 т, однако запас прочности таков, что позволяет свободно перевозить на пару тонн больше. УралЗИС-355М снимался в популярной кинокомедии «Джентльмены удачи».