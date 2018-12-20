Компания Mercedes-Benz GLE добавили два мощных дизеля

Mercedes-Benz GLE 350 d сможет набирать "сотню" за 6,9 секунды.

Компания Mercedes-Benz расширила европейскую гамму двигателей кроссовера GLE нового поколения. До этого автомобиль предлагался только с 245-сильным двухлитровым дизелем (300 d) и 367-сильной бензиновой "турбошестеркой" (450).

Внедорожник теперь станет доступен с рядным шестицилиндровым твин-турбо дизелем объемом 2,9 литра, который также можно встретить на E-Class и CLS. На модификации 350 d агрегат развивает 272 силы и 600 Нм крутящего момента, который доступен в диапазоне от 1200 до 3200 оборотов в минуту. Мотор работает в паре с полным приводом и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Старшая версия 400 d получит 330-сильную версию этого же агрегата. Максимальный крутящий момент составит 700 Нм в диапазоне 1200-3000 оборотов в минуту.

Mercedes-Benz GLE 350 d сможет набирать "сотню" за 6,9 секунды (максимальная скорость – 230 километров в час), а наиболее мощная модификация – за 5,8 секунды (240 километров в час).

В Германии продажи кроссовера с этим мотором начнутся весной. Цены начинаются от 69,5 тысячи евро (350 d) и от 76,1 тысячи евро (400 d).