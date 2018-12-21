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В столице был замечен новейший спорткар BMW 850i

В столице был замечен новейший спорткар BMW 850i
12:37 Сегодня Телеграф topgir.com.ua Фото: topgir.com.ua

Характеристики этой модификации гласят, что она оснащается 4,4-литровым мотором мощностью 530 сил.

Эту возрожденную модель презентовали совсем недавно, но ее можно встретить на наших дорогах! Возможно, первый в стране экземпляр был заснят нашим читателем в центре Киева. Замеченный в столице автомобиль – BMW 850i. 

Заявленный разгон до 100 км в час – 3,9 секунды. Очень неплохо, как для почти 5-метрового купе!

Новая восьмерка БМВ оснащается 8-ступенчатой автоматической КПП и адаптивными амортизаторами, а в качестве опции доступно полноуправляемое шасси. 

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В Украине официально доступны все существующие на сегодняшний день вариации. Всего их четыре, а стоимость варьируется в пределах 3-4 миллионов гривен.

Как сообщалось ранее, К 2020 году немецкий автопроизводитель намерен представить премиальный четырехместный внедорожник BMW X8. Ожидается, что модель станет самым дорогим представителем марки из-за богатой обивки.

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Киве, BMW 850i, Спорткар BMW 850i.
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