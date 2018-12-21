В столице был замечен новейший спорткар BMW 850i

Характеристики этой модификации гласят, что она оснащается 4,4-литровым мотором мощностью 530 сил.

Эту возрожденную модель презентовали совсем недавно, но ее можно встретить на наших дорогах! Возможно, первый в стране экземпляр был заснят нашим читателем в центре Киева. Замеченный в столице автомобиль – BMW 850i.

Заявленный разгон до 100 км в час – 3,9 секунды. Очень неплохо, как для почти 5-метрового купе!

Новая восьмерка БМВ оснащается 8-ступенчатой автоматической КПП и адаптивными амортизаторами, а в качестве опции доступно полноуправляемое шасси.

В Украине официально доступны все существующие на сегодняшний день вариации. Всего их четыре, а стоимость варьируется в пределах 3-4 миллионов гривен.

Как сообщалось ранее, К 2020 году немецкий автопроизводитель намерен представить премиальный четырехместный внедорожник BMW X8. Ожидается, что модель станет самым дорогим представителем марки из-за богатой обивки.