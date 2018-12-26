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Nissan получит гибридную версию

Nissan получит гибридную версию
14:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Эту модель приводит в движение электродвижок от Nissan Leaf.

Модель приводит в движение электродвижок от Nissan Leaf.

В будущем году, а в крайнем случае в 2020-ом, у маленького кроссовера Nissan Kicks, чье производство было налажено в Бразилии, появится гибридная версия.

За работу колес будет отвечать электромотор, питающийся от батареи.

В рабочем состоянии аккумулятор будет поддерживать ДВС. По данным местного специализированного издания Notícias Automotivas, такую проверенную систему, которую прочат Nissan Kicks e-Power, сегодня можно встретить на хэтчбеке Nissan Note e-Power для Японии.

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По неподтвержденной официально информации, новую модификацию оснастят литровым мотором от Nissan March и Nissan Versa.

Как и в случае с вышеназванными моделями двигатель сможет работать на двух видах топлива – бензин и этиловый спирт.

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Nissan, Авто, Nissan Leaf, Гибридная версия автомобиля, Модель Nissan.
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