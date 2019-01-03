В Сети показали шестиколесный пикап Suzuki Jimny

Шестиколесный Suzuki Jimny пока существует только в виртуальном виде.

За последние дни мы увидели настоящий всплеск тюнинг-проектов на базе Suzuki Jimny 2019.

Представили пикап Сузуки Джимни и внедорожник в стиле Mercedes G63 AMG. Теперь же в сеть попали рендеры Suzuki Jimny 6X6.

Шестиколесный Сузуки Джимни разработан студией SRK Designs и пока существует только в виртуальном виде. Впрочем, ничто не мешает воплотить этот проект в металле. Разве что мотор потребуется более мощный, чем стандартная 102-сильная четверка.

Судя по изображениям, новый Suzuki Jimny предлагают удлинить и превратить в четырехместный пикап. У него расширенные колесные арки, массивные бамперы и внедорожные шины. Также появились лебедка и багажник на крыше.