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В Сети показали шестиколесный пикап Suzuki Jimny

В Сети показали шестиколесный пикап Suzuki Jimny
15:31 Сегодня Телеграф topgir.com.ua Фото: topgir.com.ua

Шестиколесный Suzuki Jimny пока существует только в виртуальном виде.

За последние дни мы увидели настоящий всплеск тюнинг-проектов на базе Suzuki Jimny 2019.

Представили пикап Сузуки Джимни и внедорожник в стиле Mercedes G63 AMG. Теперь же в сеть попали рендеры Suzuki Jimny 6X6. 

Появились фото обновленного Mercedes-Benz CLA

Шестиколесный Сузуки Джимни разработан студией SRK Designs и пока существует только в виртуальном виде. Впрочем, ничто не мешает воплотить этот проект в металле. Разве что мотор потребуется более мощный, чем стандартная 102-сильная четверка.

Судя по изображениям, новый Suzuki Jimny предлагают удлинить и превратить в четырехместный пикап. У него расширенные колесные арки, массивные бамперы и внедорожные шины. Также появились лебедка и багажник на крыше.

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Suzuki, Автомобили, Авто, Suzuki Jimny 6X6, Пикап Suzuki Jimny.
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