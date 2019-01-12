Появилось изображения Ford Focus RS

Автомобиль получил более внедорожный передний бампер
Но более детальное изучение рендера от Rain Prisk дает понимание, что изменений намного больше.
В первую очередь стоит обратить внимание на крылья, или вернее, то что от них осталось.
Также автомобиль получил более внедорожный передний бампер с мощной накладкой, и практически отсутствующий задний свес.
Помимо этого, перед решеткой радиатора установлен целый ряд светодиодных прожекторов. Однако рендер - это результат воображения дизайнеров, а не инженеров.
Судя по всему, воздуха от узких щелей оставшейся решетки не хватит для охлаждения мощного 2,3-литрового турбомотора.
И сколько бы круто не смотрелась модель на этом ренедере, возникает ряд технических вопросов по поводу подвески, а также переоборудованию кузова, что бы поставить эти огромные колеса.