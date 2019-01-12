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Появилось изображения Ford Focus RS

Появилось изображения Ford Focus RS
15:34 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

На первый взгляд может показаться, что картинка демонстрирует просто Ford Focus RS на огромных колесах, и по сути - это верно.

Автомобиль получил более внедорожный передний бампер

Но более детальное изучение рендера от Rain Prisk дает понимание, что изменений намного больше.

В первую очередь стоит обратить внимание на крылья, или вернее, то что от них осталось.

Также автомобиль получил более внедорожный передний бампер с мощной накладкой, и практически отсутствующий задний свес.

Помимо этого, перед решеткой радиатора установлен целый ряд светодиодных прожекторов. Однако рендер - это результат воображения дизайнеров, а не инженеров.

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Судя по всему, воздуха от узких щелей оставшейся решетки не хватит для охлаждения мощного 2,3-литрового турбомотора.

И сколько бы круто не смотрелась модель на этом ренедере, возникает ряд технических вопросов по поводу подвески, а также переоборудованию кузова, что бы поставить эти огромные колеса.

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Автомобиль, Авто, Ford Focus RS, Рендера от Rain Prisk.
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