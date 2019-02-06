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Toyota анонсировала обновление модели RAV4

Toyota анонсировала обновление модели RAV4
09:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Японский бренд представил предварительные данные о новом среднем внедорожнике пятого поколения в преддверии своего локального дебюта.

Toyota утверждает, что ее RAV4 нового поколения станет самым безопасным средним внедорожником в стране, когда он прибудет в автосалоны в апреле.

Почти каждый вариант будет иметь выбор обычного бензинового двигателя или эффективный гибридный силовой агрегат.

Он будет доступен в 11 различных моделях с четырьмя уровнями отделки салона - GX, GXL, Cruiser и в прочном варианте Edge - будет выбор передних или полноприводных трансмиссий и три новых двигателя.

Toyota подтвердила, что каждая модель будет оснащена обширным набором активных вспомогательных средств для водителя, включая автономное экстренное торможение с обнаружением пешеходов, дополнительный круиз-контроль.

Также в стандартный набор войдут помощь на дорожных знаках, предупреждение о заднем перекрестном движении, передний и задний парктроник, камера заднего хода и семь подушек безопасности.

"Безопасность всегда была главным приоритетом для Toyota, и в совершенно новом RAV4 мы поставляем передовые технологии, которые помогают водителям и защищают пассажиров и других участников дорожного движения", - сказал руководитель отдела продаж и маркетинга Toyota Australia Шон Хэнли.

Все модели GXL, Cruiser и Edge с круиз-контролем, позволяющим останавливаться и двигаться в условиях интенсивного движения, а также помогает поддерживать полосу движения благодаря тому, что они оснащены бесступенчатой трансмиссией или восьмиступенчатой автоматической коробкой передач в стандартной комплектации.

Только GX начального уровня, с меньшим 2,0-литровым двигателем, может быть с шестиступенчатой механической коробкой передач, которая не учитывает помощь в поддержании полосы движения или круиз-контроль с остановкой.

2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель будет предлагаться в моделях GX, GXL и Cruiser, исключительно с приводом на передние колеса и мощностью 127 кВт и 207 Нм.

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Те же классы моделей также могут иметь 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, который увеличивает мощность до 152 кВт и 243 Нм, либо с механической полноприводной трансмиссией с восьмиступенчатой автоматической коробкой, либо с более сложной электрической полноприводной системой.

Гибридные модели, где бензиновый двигатель приводит в движение передние колеса через вариатор, а электродвигатель приводит в движение задний мост, когда это необходимо.

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Внедорожник, Автомобили, Toyota, Авто, RAV4.
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