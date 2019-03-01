Автомобильные концепты отличающиеся оригинальным интерьером

Такие модели всегда включают в себя высокотехнологичные приборные панели, которые дополняются инновационными и необычными системами управления.

Многие годы производители выпускали концептуальные автомобили, которые отличались необычным салоном.

Одним из наиболее ярких таких концептов является Honda AC-X 2011, главной особенностью которого является джойстик вместо рулевого колеса. Необычный дизайн машины дополняется системой автоматического управления.

Модель Citroën Karin отличается своим необычным кузовом, который выполнен в форме пирамиды. Водительское место располагается по центру салона, а по бокам находятся два пассажирских сиденья.

В Italdesign Giugaro Brivido предусмотрена дополнительная сенсорная панель, которая позволяет каждому из пассажиров подключиться к управлению мультимедиа-комплексом или даже машиной в целом.