Мощный ховербайк LMV 496 от Lazareth (Видео)

В основе нового Lazareth LMV 496 лежит предыдущий проект мастеров - LMV 847 с двигателем V8 от Maserati.

В этот раз мотоцикл обзавелся четырьмя газотурбинными моторами, установленные в каждом колесе.

Система имеет гидравлический привод, так что нажав кнопку обычный мотоцикл превращается в летающий.

Общая мощность этого чуда техники составляет 1 300 "лошадок", а в воздухе La Moto Volante способен продержаться порядка десяти минут.

Изначально предполагалось, что ховербайк выпустят в очень ограниченном количестве, и теперь сами мастера Lazareth это подтвердили.

Всего выйдет пять таких экземпляров, каждый из которых обойдется будущему владельцу в 560 000 долларов.