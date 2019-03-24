"Перелицованная" версия Zotye Domy X5": на рынке появился Dorcen G60

Китайская компания начала продажи новой модели.

На рынке Поднебесной стартовали продажи нового бюджетного кроссовера Dorcen G60, который является перелицованной версией Zotye Domy X5. Отметим, что данная марка появилась в 2018 году, а ее основателем и инвестором является холдинг Jiangsu Jintan Changdanghu.

Кроссовер Dorcen G60 позаимствовал моторную гамму и интерьер у своего "донора", однако экстерьер модели был несколько переработан. Основные изменения коснулись оптики, решетки радиатора и бамперов.

Покупателям доступны версии с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 1,6-литровым «атмосферником» с отдачей 116 л.с.