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Японская компания Toyota презентует хэтчбек Yaris 2020 года

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Японская компания Toyota презентует хэтчбек Yaris 2020 года
19:39 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Видимо ребята из компании Toyota считают, что сейчас самое подходящее время, чтобы представить новый Yaris Hatchback 2020 модельного года.

Хэтчбек под маркой Toyota с массивной фальшрадиаторной решеткой на самом деле является субкомпактной моделью Mazda 2, которая не продается в некоторых странах.

В отличии от последнего, новая версия модели Yaris, станет глобальной моделью бренда.

Toyota и Mazda некоторое время занимаются совместной разработкой седана Yaris нынешней генерации, который был представлен в прошлом году на том же автосалоне в Нью-Йорке.

В начале этого года, Toyota объявила о том, что предыдущий Yaris лифтбэк - который на самом деле был совершенно другим автомобилем, по сравнению с седаном, больше не будет доступен для автомобильного рынка Северной Америки.

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Новый хэтчбек Yaris будет использовать в качестве основы ту же модель Mazda, что и седан, а под его капотом будет находится 1,5-литровый 4-цилиндровый двигатель, мощностью 106 лошадиных сил, которая посредством 6-ступенчатого "автомата" будет передаваться на передние колеса.

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Новинка будет предложена в версиях LE или XLE и получит расширенный список оснащения уже в базовой своей версии - 16-дюймовые алюминиевые колесные диски, противотуманные фары, электрические зеркала и хромированный патрубок выхлопной системы.

В салоне появится 7-дюймовый экран информационно-развлекательной системы с поддержкой систем Android Auto и Apple CarPlay и распознаванием голоса.

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Toyota, Фото, Хетчбэк, Yaris, Mazda 2, Автосалон в Нью-Йорке, Совместная разработка Toyota и Mazda.
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