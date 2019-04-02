Японская компания Toyota презентует хэтчбек Yaris 2020 года

Видимо ребята из компании Toyota считают, что сейчас самое подходящее время, чтобы представить новый Yaris Hatchback 2020 модельного года.

Хэтчбек под маркой Toyota с массивной фальшрадиаторной решеткой на самом деле является субкомпактной моделью Mazda 2, которая не продается в некоторых странах.

В отличии от последнего, новая версия модели Yaris, станет глобальной моделью бренда.

Toyota и Mazda некоторое время занимаются совместной разработкой седана Yaris нынешней генерации, который был представлен в прошлом году на том же автосалоне в Нью-Йорке.

В начале этого года, Toyota объявила о том, что предыдущий Yaris лифтбэк - который на самом деле был совершенно другим автомобилем, по сравнению с седаном, больше не будет доступен для автомобильного рынка Северной Америки.

Новый хэтчбек Yaris будет использовать в качестве основы ту же модель Mazda, что и седан, а под его капотом будет находится 1,5-литровый 4-цилиндровый двигатель, мощностью 106 лошадиных сил, которая посредством 6-ступенчатого "автомата" будет передаваться на передние колеса.

Новинка будет предложена в версиях LE или XLE и получит расширенный список оснащения уже в базовой своей версии - 16-дюймовые алюминиевые колесные диски, противотуманные фары, электрические зеркала и хромированный патрубок выхлопной системы.

В салоне появится 7-дюймовый экран информационно-развлекательной системы с поддержкой систем Android Auto и Apple CarPlay и распознаванием голоса.