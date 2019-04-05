Новинка от Ford: компания презентовала кроссовер в двух версиях

Компания Ford представила новое поколение своего внедорожника Explorer для Европы с гибридной силовой установкой.

Европейским покупателям новинка будет доступна в двух версиях - Explorer ST-Line и Platinum. Обе модификации получили гибридную силовую установкой, состоящую из 3,0-литрового бензинового мотора на 350 л.с и электродвигателя на 100 л.с., а также Li-On батареи емкостью 13,1 кВт/ч и системы рекуперации энергии. Крутящий момент на все четыре колеса передается через 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Суммарная отдача бензо-электрического агрегата составляет 450 л.с., а средний расход топлива - 3,4 л/100 км.

В оснащение обновленного кроссовера вошла цифровая панель приборов с 12,3-дюймовым экраном и режимом "цифрового детокса", камеры кругового обзора, системы распознавания дорожных знаков и пешеходов, предотвращения фронтальных столкновений и удержания выбранной полосы движения.

Новый Ford Explorer может похвастаться адаптивным круиз-контролем с функцией автоматической остановки и старта в пробках, а также ассистент объезда препятствий. Кстати, пассажиры смогут насладиться интернетом через точку доступа 4G LTE Wi-Fi с возможностью одновременного подключения до 10 гаджетов, продвинутой мультимедийной системой SYNC 3 с дисплеем на 10,1 дюйма и аудиосистемой с множеством динамиков.

Модификация Platinum предполагает наличие глянцевой радиаторной решетки и рейлингов, а также эффектных вставок из дерева в салоне. Версия ST-Line отличается матовыми элементами, контрастной красной прострочкой кресел, усеченным в нижней части рулевым колесом и отделкой интерьера "под карбон".