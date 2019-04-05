Фото нового KIA Mohave появились в Сети

В Сети уже появились первые снимки полноразмерного паркетника Mohave от корейского бренда Киа.

Новое поколение не позволило сменить платформу, а внешний вид заметно улучшился. Немаловажную роль в этом моменте сыграли дизайнеры.

Отметим, дебют модели произошел несколько дней назад. В рамках выставки KIA согласились показать все стороны модели. Экстерьер стал более агрессивным и даже выразительным за счет линии капота, новой радиаторной решетки и кардинально другой оптики. Пропорции кузова инженеры не меняли.

Mohave 2020-го модельного года по традиции сохраняет рамную конструкцию. Поэтому базовый привод остается задним с возможностью подключения передка. Передняя ось подключается посредством многодисковой муфты. Гамма силовых агрегатов сохраняет прежний турбодизель V6. Его отдачу не озвучивают. Большинство покупателей ожидают незначительной форсировки ДВС. Актуальное поколение располагает 260 л/с потенциала. Глобальная версия KIA Mohave предложена с восьмиступенчатым "автоматом".

Оснащение корейцы не "зажали". В салоне видно широкоформатный тачскрин мультимедиа, виртуальную приборную доску и шайбу трансмиссии. Теперь выбирать режим движения стало проще. Салон отдает дороговизной и качеством. KIA пообещали предложить внедорожник с премиальной аудиосистемой.

Дореформенная версия кроссовера в Корее начала терять актуальность. Уже к концу 2018 года дилерам еле удалось вручить 8000 автомобилей. Отметим, в 2017 показатель с легкостью достиг 16 000 экземпляров.