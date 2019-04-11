Скачать
Четверг, 11.04.2019
Цены на нефть упали: названа причина
Цены на нефть упали: названа причина
Порошенко заверил, что не причастен к коррупционным схемам в "Укроборонпроме"
Порошенко заверил, что не причастен к коррупции в "Укроборонпроме"
Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам
Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам
Вербное воскресенье-2019: история и традиции праздника
Вербное воскресенье-2019: история и традиции праздника

Названы внедорожники с самым большим расходом топлива

Названы внедорожники с самым большим расходом топлива
09:26 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Каждый объект исследования был заправлен до полного бака, а в конце испытания высчитывалась фактическая разница без слива остаточного топлива.

Немецкие журналисты в рамках исследования сегмента SUV определили кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива.

Для наиболее точных результатов, каждый из 25 автомобилей проезжал 155 километров пути. В частности, 61 км по магистралям, 54 км по автобанам и 40 км - в городском цикле. 

В результате исследования, максимальное количество топлива для прохождения испытаний понадобилось Mercedes-AMG G63, который затратил 17,4 литра на 100 км пути. Bentley Bentayga W12с расположился на втором месте с расходом в 15,9 литров на 100 км. Еще одна модель Mercedes-Benz GLS 500 4MATIC, израсходовавший 15,8 л тот же отрезок пути замкнул тройку "прожорливых" внедорожников.

Эксперты объяснили, на что влияет размер колесных дисков

Пятое место досталось Jeep Grand Cherokee SRT с показателем в 15,6 л/100 км. Шестое мето поделили BMW X5 M 2010 модельного года и Porsche Cayenne Turbo S 2015 года выпуска, которые продемонстрировали равный расход в 15,5 л/100 км.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Топливо, Автомобили, Авто, Внедорожники, Расход топлива.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 "Доложить мне завтра": президент обратился в СБУ относительно Медведчука
03 Порошенко отрицает участие в коррупционных схемах
04 Стал на тропу войны: Александр Педан опубликовал фотопародию на свою коллегу
05 Арьев рассказал о новых попытках вернуть РФ в ПАСЕ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На саммите в ЕС одобрили новую отсрочку Brexit
На саммите в ЕС одобрили новую отсрочку Brexit
Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
Украину накроют дожди с грозами
Порошенко и Зеленский в пятницу поедут во Францию
Порошенко и Зеленский в пятницу поедут во Францию
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона: история
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона: история
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь