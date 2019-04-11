Названы внедорожники с самым большим расходом топлива

Каждый объект исследования был заправлен до полного бака, а в конце испытания высчитывалась фактическая разница без слива остаточного топлива.

Немецкие журналисты в рамках исследования сегмента SUV определили кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива.

Для наиболее точных результатов, каждый из 25 автомобилей проезжал 155 километров пути. В частности, 61 км по магистралям, 54 км по автобанам и 40 км - в городском цикле.

В результате исследования, максимальное количество топлива для прохождения испытаний понадобилось Mercedes-AMG G63, который затратил 17,4 литра на 100 км пути. Bentley Bentayga W12с расположился на втором месте с расходом в 15,9 литров на 100 км. Еще одна модель Mercedes-Benz GLS 500 4MATIC, израсходовавший 15,8 л тот же отрезок пути замкнул тройку "прожорливых" внедорожников.

Пятое место досталось Jeep Grand Cherokee SRT с показателем в 15,6 л/100 км. Шестое мето поделили BMW X5 M 2010 модельного года и Porsche Cayenne Turbo S 2015 года выпуска, которые продемонстрировали равный расход в 15,5 л/100 км.