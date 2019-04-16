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Эксперты назвали лучшие автомобили для уличных гонок

Эксперты назвали лучшие автомобили для уличных гонок
10:39 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Эксперты составили список самых лучших авто для стритрейсинга.

Хоть и уличные гонки нелегальны, но быстро набирают популярность, и в каких-то аспектах обходят даже стандартные гонки.

Toyota Supra является удачным вариантом для таких забав. Многие выбрали данную модель, так как она дешевая из-за своего возраста, но несмотря на это, может легко конкурировать с другими. Под капотом находится бензиновый двигатель с объемом в 3 литра.

Subaru WRX STI это та модель, которая получила обновлённый дизайн и улучшенную техническую базу после 2014 года. Разгон до 100 км/ч за 5.2 секунд говорит о том, что силовой агрегат "на уровне".

Nissan GT-R можно назвать одним из самых популярных авто для уличных гонок. Данная модель не из дешевых: технические характеристики, агрессивный вид и комфорт собрались в ценнике.

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Dodge Challenger является классической легендой стритрейсинга. Многократная модернизация и двигатель, который можно «чиповать», с успехом позволяет занимать топовые позиции в гонках.

Audi RS4 Avant популярен среди гонщиков, хоть он и универсал. Показательные ходовые характеристики: бензиновый двигатель с 6-ю цилиндрами и двумя турбинами позволяют разгоняться до 100 км/ч за 4.1 секунд.

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Автомобили, Авто, уличные гонки, Стритрейсинг, Автомобили для уличных гонок.
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