Эксперты назвали самые безопасные модели BMW

Обнародован свежий рейтинг самых безопасных автомобилей модели BMW.

Страховой институт дорожной безопасности IIHS (США) и Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов EuroNCAP назвали модели немецкого автопроизводителя BMW, являющиеся на сегодняшний день самыми безопасными.

Лидером рейтинга стал BMW 5-й серии (на фото). Этот бизнес-автомобиль имеет наиболее прочный кузов с фронтальной защитой, а также самую качественную осветительную систему.

Второе место отдано кроссоверам BMW X1 и BMW X2.

Замкнули тройку лидеров кроссоверы BMW X3 и BMW X4.

Далее в рейтинге безопасности расположились BMW 2-й и 6-й серии, BMW i3 и Z4, а замкнул ТОП-10 BMW 7-й серии.