Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае

Американский производитель электрокаров Tesla проводит собственное расследование самовозгорания автомобиля Tesla Model S, которое произошло на одной из парковок Шанхая. Заметим, видео с инцидентом наделало большого шума в сети.
Что произошло? Как сообщает BBC, на видео которое активно распространяли в китайской социальной сети Weibo, можно заметить появление дыма в припаркованном электромобиле.
Через несколько секунд электрокар загорелся.
Good or bad, negative or positive I will post anything about Tesla or EVs in China. This happened today in Shanghai, China 1st generation Tesla Model S caught Fire underground car park.#Tesla #TeslaChina #ModelS #Fire #China #Shanghai # # $TSLA pic.twitter.com/HOwMcvulV1
— Jay in Shanghai (@ShanghaiJayin) 21 апреля 2019 г.
К сожалению, невозможно определить источник, который опубликовал видео, так же возникли трудности с определением места воспламенения (по предварительной информации это одна из парковок Шанхая). Причину взрыва также сложно установить просто судя по видео.
Мы немедленно отправили на место происшествия команду специалистов и предоставляем поддержку местной власти в установлении фактов. Исходя из имеющейся на данный момент информации, никто не пострадал, – отметили в Tesla.