Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае

Американский производитель электрокаров Tesla проводит собственное расследование самовозгорания автомобиля Tesla Model S, которое произошло на одной из парковок Шанхая. Заметим, видео с инцидентом наделало большого шума в сети.

Что произошло? Как сообщает BBC, на видео которое активно распространяли в китайской социальной сети Weibo, можно заметить появление дыма в припаркованном электромобиле.

Через несколько секунд электрокар загорелся.

Good or bad, negative or positive I will post anything about Tesla or EVs in China. This happened today in Shanghai, China 1st generation Tesla Model S caught Fire underground car park.#Tesla #TeslaChina #ModelS #Fire #China #Shanghai # # $TSLA pic.twitter.com/HOwMcvulV1

— Jay in Shanghai (@ShanghaiJayin) 21 апреля 2019 г.