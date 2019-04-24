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Новинка от Toyota: каким будет Land Cruiser 300

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Новинка от Toyota: каким будет Land Cruiser 300
19:23 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: pixabay.com

В продаже с 2008 модельного года и уже дважды обновленный, внедорожник Toyota Land Cruiser недавно получил несколько специальных версий.

В прошлом году это был Lexus LX Inspiration 2019, в этом — Land Cruiser Heritage Edition 2020. Что, вероятно, означает — смена поколений близка, а на горизонте замаячил Land Cruiser 300-й на замену нынешней 200-й серии.

За последние 14 лет Land Cruiser никогда не продавался более, чем в 5000 экземпляров. Шикарная "сестра" Lexus LX продается в большем количестве. Однако даже "скрещивая" два грузовика, достичь показателя в 10 тысяч смогли только к 2005 году.

Почему же тогда Land Cruiser решили продолжать выпускать? Потому что, говорит первый вице-президент Toyota Былл Фей, это "транспортное наследие", главный продукт в линейке США с 1958 года.

Ожидается, что в следующем Cruiser двигатель V8 объемом 5,7 л и мощностью 381 л.с. и 541 Н/м крутящего момента заменят на Twin-Turbo V6 – объемом 3,5 л. Все потому, что в Land Cruiser пошли на уступки в плане экономии топлива и экологических стандартов выбросов. В этой версии, как сказано на одном из форумов, возможно появление двигателя Dynamic Force, с мощностью 416 л.с. и 599 Н/м крутящего момента. Он будет соединён с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая заменит нынешнюю нынешнюю восьмискоростную. Также автоэксперты предсказывают появление гибридного Cruiser – вероятно, с тем же 3,5-литровым безнаддувным V6 и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Поскольку в мире существует множество версий Land Cruiser, сказать, умрут ли опции V8 в глобальном масштабе, невозможно. Поклонники Land Cruiser — от отчаяния ли или по имеющейся информации — говорят, что это не так. Дизель, несомненно, будет останется и на рынках за границей. Когда-то инженер Toyota заявил, что Land Cruiser рассчитан на 25 лет службы в стране третьего мира. А в австралийском отчете говорится, что "больше 70 сельскохозяйственных моделей… производные Land Cruiser, вагонов и TroopCarrier, вероятно, останутся неизменными в обозримом будущем".

В японском отчете указаны размеры для серии 300, которые едва ли отличаются от нынешнего грузовика. Говорят, что новое шасси с лестничной рамой поддерживает внедорожник длиной 4,9 м, шириной 1,9 м и высотой 1,92 м на колесной базе длиной 2,85 м. Это означает, что автомобиль всего на 4 см выше и на 0,2 см короче, чем тот, который мы имеем сейчас.

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По слухам, на новой модели будут более плавные линии, светодиодные фары, намного больше технологий и новая информационно-развлекательная система — возможно, с 12,3-дюймовым экраном. Считается, что производство Land Cruiser начнется в середине 2020 года, а LX — годом позже, в 2022 году. Возможно, предварительный вариант мы увидим на автосалоне в Токио в этом году.

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