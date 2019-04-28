Швейцарский стартап Innolith разработал абсолютно новые батареи для электромобилей

Швейцарский стартап Innolith придумал батареи, которые могут обеспечить запас хода электромобилей до 1 000 километров.

Полная разработка и запуск в серийное производство этих аккумуляторов может занять от трех до пяти лет.

В основу батареи лег неорганический электролит, который состоит из проводящей соли тетрахлоралюмината лития и раствора диоксида серы. Энергетическая плотность аккумулятора составляет 1000 Втч/кг, что равно запасу хода на уровне 1 000 км.

Использованный электролит не подвергается возгоранию, поэтому во время пожара уменьшается риск взрыва автомобиля.

Особенностью Innolith является тот факт, что при 50 000 циклах зарядки срок службы батареи в 10 раз больше, чем у литий-ионных батарей. При этом заполниться до 80% она может за 24 минуты.

После зарядки или разрядки батареи химический состав элементов аккумулятора должен вернуться в исходное состояние, если это возможно. Однако нежелательные побочные реакции в литий-ионных батареях постепенно разлагают материал органического электролита.

Разложение производит пластикоподобные вещества, которые оседают на электродах батареи и образуют слой. Чем толще слой, тем выше электрическое сопротивление батареи. Это в свою очередь повышает температуру, что приводит к более быстрому разложению органического материала. Благодаря неорганическому электролиту и относительно обычной конструкции батареи Innolith этот побочный эффект в данном случае устраняется.