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"Super 6 Special Edition": Mutt Motorcycles выпускает крутые мотоциклы

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"Super 6 Special Edition": Mutt Motorcycles выпускает крутые мотоциклы
16:47 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Бирмингемская компания Mutt сделала себе имя за последние несколько лет, выпуская крутые мотоциклы небольшой мощности.

И чтобы отпраздновать свой успех (включая запуск в Японии, а также продажу всего своего ассортимента 2018 года) производитель представляет ограниченную спецверсию Super 6, отображающий все, что делает его байки крутыми.

В качестве двигателя маленького Super 6 представлена улучшенная реплика от Suzuki GN125 с воздушным охлаждением. Силовой агрегат мощностью 11 л.с. работает в паре с пятидиапазонной КП. Максимально развиваемая скорость - 110 км/ч.

Новинка имеет две версии, отличающиеся шинами: регуляторы Continental TKC80 Twin Duro для трекера и более ориентированные на дорогу TKC70 для родстера. В целом же отделка кузова обеих модификаций одинаковая.

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Оба мотоцикла оснащены сделанным на заказ стеганным черным сиденьем, вырубленными алюминиевыми брызговиками, трекерами, мини-спидометром и защитным кожухом поддона, а также глянцевым баком черного и стального цветов.

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Всего выйдет по 30 штук каждый версии, поэтому стоит поторопиться, чтобы приобрести себе такого стального коня. Но если вы все же не успеете, то не расстраивайтесь - производитель пообещал выпустить еще несколько уникальных серий.

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Mutt Motorcycles, Super 6 Special Edition, Бирмингемская компания, Фото мотоцикла.
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