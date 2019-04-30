"Super 6 Special Edition": Mutt Motorcycles выпускает крутые мотоциклы

Бирмингемская компания Mutt сделала себе имя за последние несколько лет, выпуская крутые мотоциклы небольшой мощности.

И чтобы отпраздновать свой успех (включая запуск в Японии, а также продажу всего своего ассортимента 2018 года) производитель представляет ограниченную спецверсию Super 6, отображающий все, что делает его байки крутыми.

В качестве двигателя маленького Super 6 представлена улучшенная реплика от Suzuki GN125 с воздушным охлаждением. Силовой агрегат мощностью 11 л.с. работает в паре с пятидиапазонной КП. Максимально развиваемая скорость - 110 км/ч.

Новинка имеет две версии, отличающиеся шинами: регуляторы Continental TKC80 Twin Duro для трекера и более ориентированные на дорогу TKC70 для родстера. В целом же отделка кузова обеих модификаций одинаковая.

Оба мотоцикла оснащены сделанным на заказ стеганным черным сиденьем, вырубленными алюминиевыми брызговиками, трекерами, мини-спидометром и защитным кожухом поддона, а также глянцевым баком черного и стального цветов.

Всего выйдет по 30 штук каждый версии, поэтому стоит поторопиться, чтобы приобрести себе такого стального коня. Но если вы все же не успеете, то не расстраивайтесь - производитель пообещал выпустить еще несколько уникальных серий.